زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب بلدة أسترالية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تعرضت بلدة أسترالية نائية أمس لزلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدد من المباني.
وضرب الزلزال بلدة «تينانت كريك» الواقعة في الإقليم الشمالي بأستراليا، والتي لا يتجاوز عدد سكانها 3 آلاف نسمة.
وذكر مركز العلوم الجيولوجية الأسترالي أن مركز الزلزال يقع على بعد 40 كيلومترا جنوب غرب البلدة وعلى عمق 10 كيلومترات. وأفادت وسائل إعلام محلية بشعور السكان بالهزات.
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