8.7 % المناصب العليا بالشركات الألمانية للنساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أظهرت دراسة نشرها المستشارون والمراجعون بمؤسسة «إي. واي» في فرانكفورت أمس أن هناك عددا أكبر من النساء، أكثر من أي وقت مضى، يشغلن المناصب الإدارية العليا في الشركات الألمانية المدرجة، وذلك رغم استمرار هيمنة الرجال على الوظائف في تلك الشركات.

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وكانت هناك 61 امرأة يشغلن أعلى المناصب الإدارية في 160 شركة مدرجة على مؤشرات «داكس» و«إم داكس» و«إس داكس» في بورصة فرانكفورت. ويمثل هذا العدد نسبة 8.7 % فقط، بالمقارنة مع وجود 640 رجلا.

وتوصلت «إي. واي» في الأول من يوليو الماضي إلى عدم وجود نساء على الإطلاق في المناصب الإدارية العليا بشركتين.

ويقول ماركوس هاينن من مؤسسة «إي. واي»: إذا استمر عدد النساء التنفيذيات في الارتفاع بوتيرة بطيئة كما حدث خلال النصف الأول من العام الجاري، فسوف تشغل النساء ثلث المناصب التنفيذية قبل 2048.