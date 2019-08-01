السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ فرانكفورت
أظهرت دراسة نشرها المستشارون والمراجعون بمؤسسة «إي. واي» في فرانكفورت أمس أن هناك عددا أكبر من النساء، أكثر من أي وقت مضى، يشغلن المناصب الإدارية العليا في الشركات الألمانية المدرجة، وذلك رغم استمرار هيمنة الرجال على الوظائف في تلك الشركات.
وكانت هناك 61 امرأة يشغلن أعلى المناصب الإدارية في 160 شركة مدرجة على مؤشرات «داكس» و«إم داكس» و«إس داكس» في بورصة فرانكفورت. ويمثل هذا العدد نسبة 8.7 % فقط، بالمقارنة مع وجود 640 رجلا.
وتوصلت «إي. واي» في الأول من يوليو الماضي إلى عدم وجود نساء على الإطلاق في المناصب الإدارية العليا بشركتين.
ويقول ماركوس هاينن من مؤسسة «إي. واي»: إذا استمر عدد النساء التنفيذيات في الارتفاع بوتيرة بطيئة كما حدث خلال النصف الأول من العام الجاري، فسوف تشغل النساء ثلث المناصب التنفيذية قبل 2048.
كانت هذه تفاصيل خبر 8.7 % المناصب العليا بالشركات الألمانية للنساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.