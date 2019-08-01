انطلاق أكبر مهرجان للموسيقى الحرة في أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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انطلق مهرجان بولاند روك أمس في مدينة كوسترزين ناد أودرا على الحدود مع ألمانيا، وهو أكبر مهرجان موسيقي في الهواء الطلق في بولندا، وأكبر مهرجان للموسيقى الحرة في أوروبا.

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وتستمر النسخة الـ 25 من المهرجان، المعروف سابقا باسم مهرجان وودستوك بولندا، حتى غد بمشاركة فرق عدة.

وأقيم المهرجان للمرة الأولى في 1995، بهدف توجيه الشكر للمتطوعين الذين جمعوا أموالا لصالح جمعية أوركسترا الكريسماس الكبرى، وهي جمعية خيرية بولندية معروفة.

ويقام المهرجان في مدينة كوسترزين ناد أودرا الحدودية منذ 2004، وتستضيف المدينة كل عام مئات الآلاف من المعجبين من بولندا ودول أخرى، بما في ذلك ألمانيا المجاورة.