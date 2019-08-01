وفاة طالبة بريطانية سقطت من طائرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أوضحت وسائل إعلام بريطانية أن طالبة بريطانية تدعى آلانا كوتلاند لقيت حتفها بعدما سقطت من طائرة خفيفة في مدغشقر.
وأفادت وكالة أنباء برس أسوسيشن بأن الطالبة (19 عاما) وتدرس في جامعة كامبريدج سقطت من الطائرة بعدما أجرت بحثا في منطقة أنجاجافي النائية في شمال غرب الجزيرة.
وقالت السفارة البريطانية في مدغشقر عبر حسابها على تويتر إنها «على اتصال مع حكومة مدغشقر والشرطة وسلطات الطيران في أعقاب تقارير عن وفاة امرأة بريطانية».
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