، اختتام برامج التدريب الصيفي بمكتب تعليم صامطة ،

محمد بن مسعود - الدمام - ببرنامج التدريس الفعال

اختتمت، الأربعاء، برامج التدريب الصيفي للأسبوع الرابع والأخير بمركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة، ببرنامج التدريس الفعال.

جاء ذلك بحضور مشرف عام التطوير المهني والتعليمي، أمين عام لجنة المشاركات الخارجية بوزارة التعليم، خالد بن أحمد الرفاعي، ومدير مكتب تعليم صامطة عبد الرازق بن محمد الصميلي، ومدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان محمد أحمد عريشي.

وقال "الرفاعي": أشعر بالسعادة في هذا المكان الرائع العزيز على قلوبنا، عمق الحد الجنوبي، وأشاهد هذا الحضور المتميز للمتدربين والقيادات التربوية والتطوير المهني، وهذا يدل على أن الزملاء بمركز التدريب التربوي بصامطة يقدمون ويسهلون لكم كل شيء والعملية التعليمية في تطور ونحن نفخر بكم في الحد الجنوبي".

وأشاد بالانضباط الكبير للمتدربين بالحد الجنوبي، مؤكداً حرص مركز التطوير المهني التعليمي على الاستماع للمتدربين بشكل مباشر، للعمل على تطوير البرامج المقدمة، ومناقشة فرص التحسين التي ستنعكس إيجابياً على الدورات المستقبلية، مقدماً الشكر لمدير عام التعليم بالمنطقة، ولمدير مكتب تعليم صامطة، ولمدير إدارة التدريب بتعليم جازان، ولجميع اللجان العاملة بالبرامج التدريبية على جهودهم.

ورحب مدير مكتب تعليم صامطة عبد الرازق بن محمد الصميلي بضيف المكتب، مثمناً جهوده ودعمه الدائم لبرامج التدريب الصيفي بالمكتب بما يحقق رؤية الوطن 2030.

كما ثمن حرص مدير عام التعليم بالمنطقة لرفع الكفاءات المهنية للمعلمين والمعلمات، مقدماً شكره لمدير إدارة التدريب بتعليم جازان، ومدير مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة، وللمدربين، على الجهود المبذولة، والتعاون المثمر، والحرص الكبير على تلبية رغبات المتدربين.

كما قدم الشكر لجميع المتدربين الذين شاركوا في برامج التدريب الصيفي على مدار أربعة أسابيع.

وقال مدير مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة، محمد بن عبد الله عريشي، إن المركز نفذ 18 برنامجاً تدريبياً خلال أربعة أسابيع في 64 يوماً استفاد منها 550 متدرباً بـ 11150 ساعة تدريبية للمتدربين.

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