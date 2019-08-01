، 1.5 مليون ريال حجم مبيعات مهرجان الفاكهة بطبرجل ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
حقق مهرجان الفاكهة بطبرجل، في ختام أيامه، بعد خمسة أيام من انطلاقته، مبيعات لأكثر من 200 طن من الفواكه المتنوعة والتي عرضها وسوّق لها العارضون بالمهرجان.
وقال محافظ طبرجل، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، عبيد الفليح الحربي، إن كثيراً من المزارعين عمد إلى إبرام عقود بيع مباشرة للمنتجات مع مستثمري سوق الفواكه بالمنطقة والمناطق المجاورة.
وأضاف "الفليح" أن حجم المبيعات بناء على إحصائيات اللجنة التنفيذية لمهرجان الفاكهة بطبرجل، بلغت قرابة مليون ونصف المليون ريال، وشملت بيع أصناف الفاكهة ومنتجاتها، ومبيعات السجاد والسدو، التي شكلت أكثر من 60 منفذ بيع داخل المهرجان، وأقسام الأكلات الشعبية بلغت 20 قسماً يقدم أكلات مختلفة من أهمها ورق العنب والمربيات، فضلاً عن عربات الفود ترك وألعاب الأطفال المصاحبة للفعاليات.
وأكد "الحربي" أن النسخة الأولى من مهرجان الفاكهة بطبرجل، ستكون لبنة أساسية وقاعدة صلبة لإقامته في الأعوام المقبلة، إن شاء الله.
من جانبه، قدم المزارعون في طبرجل شكرهم وتقديرهم للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على إقامة هذا المهرجان ودعمه ومتابعته المستمرة له.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 08:20 PM
بأكثر من 200 طن1.5 مليون ريال حجم مبيعات مهرجان الفاكهة بطبرجل
حقق مهرجان الفاكهة بطبرجل، في ختام أيامه، بعد خمسة أيام من انطلاقته، مبيعات لأكثر من 200 طن من الفواكه المتنوعة والتي عرضها وسوّق لها العارضون بالمهرجان.
وقال محافظ طبرجل، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، عبيد الفليح الحربي، إن كثيراً من المزارعين عمد إلى إبرام عقود بيع مباشرة للمنتجات مع مستثمري سوق الفواكه بالمنطقة والمناطق المجاورة.
وأضاف "الفليح" أن حجم المبيعات بناء على إحصائيات اللجنة التنفيذية لمهرجان الفاكهة بطبرجل، بلغت قرابة مليون ونصف المليون ريال، وشملت بيع أصناف الفاكهة ومنتجاتها، ومبيعات السجاد والسدو، التي شكلت أكثر من 60 منفذ بيع داخل المهرجان، وأقسام الأكلات الشعبية بلغت 20 قسماً يقدم أكلات مختلفة من أهمها ورق العنب والمربيات، فضلاً عن عربات الفود ترك وألعاب الأطفال المصاحبة للفعاليات.
وأكد "الحربي" أن النسخة الأولى من مهرجان الفاكهة بطبرجل، ستكون لبنة أساسية وقاعدة صلبة لإقامته في الأعوام المقبلة، إن شاء الله.
من جانبه، قدم المزارعون في طبرجل شكرهم وتقديرهم للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على إقامة هذا المهرجان ودعمه ومتابعته المستمرة له.
، 1.5 مليون ريال حجم مبيعات مهرجان الفاكهة بطبرجل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 1.5 مليون ريال حجم مبيعات مهرجان الفاكهة بطبرجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.