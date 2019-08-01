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تجاوبت صحة الباحة مع تقرير "الخليج 365" بعد ساعات من نشره، والذي كان بعنوان "شاهد.. أعمدة إنارة تُهدد حياة مرتادي مستوصف حكومي بالقرى".
وتفصيلًا: وجهت صحة الباحة فرق الصيانة فورًا بمباشرة موقع التقرير، وإصلاح الأعمدة الساقطة وإصلاحها وتأمين الموقع لسلامة مرتاديه، كما تواجدت فرق من الدفاع المدني في الموقع احترازيًّا أثناء الصيانة.
وكانت "الخليج 365" تناولت في تقريرها سقوط أعمدة كهرباء في مستوصف القوارير بمحافظة القرى، وخروج أسلاك كهربائية تهدد سلامة مرتادي المستوصف.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 08:06 PM
وجهت بتأمين الموقع لسلامة مرتاديه بعد ساعات من نشرها"صحة الباحة" تتجاوب مع "الخليج 365" وتصلح أعمدة إنارة مستوصف القوارير
تجاوبت صحة الباحة مع تقرير "الخليج 365" بعد ساعات من نشره، والذي كان بعنوان "شاهد.. أعمدة إنارة تُهدد حياة مرتادي مستوصف حكومي بالقرى".
وتفصيلًا: وجهت صحة الباحة فرق الصيانة فورًا بمباشرة موقع التقرير، وإصلاح الأعمدة الساقطة وإصلاحها وتأمين الموقع لسلامة مرتاديه، كما تواجدت فرق من الدفاع المدني في الموقع احترازيًّا أثناء الصيانة.
وكانت "الخليج 365" تناولت في تقريرها سقوط أعمدة كهرباء في مستوصف القوارير بمحافظة القرى، وخروج أسلاك كهربائية تهدد سلامة مرتادي المستوصف.
، "صحة الباحة" تتجاوب مع "الخليج 365" وتصلح أعمدة إنارة مستوصف القوارير ،
المصدر : الخليج 365
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