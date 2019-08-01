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شارك نادي شرورة الرياضي، اليوم، في استقبال ضيوف الرحمن، في استراحة الحجاج بالوديعة، القادمين من اليمن.
وقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة، للضيوف، والدعم والمساندة لكل الفرق التطوعية المشاركة في الموقع.
وقال رئيس نادي شرورة شيبان بن عامر الصيعري: إنه ضمن المسؤولية المجتمعية لنادي شرورة، قدم أعضاء مجلس الإدارة الدعم والمساندة لكل الفرق التطوعية لضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الوديعة البري؛ حيث وزعت الوجبات الجافة والساخنة والمشروبات الباردة.
يذكر أن جميع الجهات الحكومية بمحافظة شرورة، استنفرت طاقاتها ودعمت استراحة الحجاج بالعديد من الفرق التطوعية لخدمة الحجيج القادمين من اليمن.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 07:44 PM
بالوجبات والمشروبات الساخنة والباردة"نادي شرورة" يستقبل حجاج اليمن القادمين عبر منفذ الوديعة البري
شارك نادي شرورة الرياضي، اليوم، في استقبال ضيوف الرحمن، في استراحة الحجاج بالوديعة، القادمين من اليمن.
وقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، الوجبات والمشروبات الساخنة والباردة، للضيوف، والدعم والمساندة لكل الفرق التطوعية المشاركة في الموقع.
وقال رئيس نادي شرورة شيبان بن عامر الصيعري: إنه ضمن المسؤولية المجتمعية لنادي شرورة، قدم أعضاء مجلس الإدارة الدعم والمساندة لكل الفرق التطوعية لضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الوديعة البري؛ حيث وزعت الوجبات الجافة والساخنة والمشروبات الباردة.
يذكر أن جميع الجهات الحكومية بمحافظة شرورة، استنفرت طاقاتها ودعمت استراحة الحجاج بالعديد من الفرق التطوعية لخدمة الحجيج القادمين من اليمن.
، "نادي شرورة" يستقبل حجاج اليمن القادمين عبر منفذ الوديعة البري ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
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