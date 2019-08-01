شكرا لقرائتكم خبر عن بمنشور واحد على حسابه في الفيسبوك كشف عن العملية الإرهابية في معسكر الجلاء قبل وقوعها بساعات (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر شخص منشورا كشف عن العملية الارهابية في معسكر الجلاء قبل ساعات من وقوعها بساعات. وكتب شخص يدعى Habi Alokiri منشور ثم قام بحذفه والتقطه ناشط جنوبي واعاد نشره على صفحته وقال : هذا الشخص صرح بالعملية الارهابية قبل وقوعها حيث ورد في منشور Alokiri ما يلي : عدن “سيكون الصباح”؛؛ مسير بالجلاء؟ من احتفال الى قتل. Advertisements

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