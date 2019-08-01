الانتقالي الجنوبي يبرئ الحوثيين من الهجمات الصاروخية على عدن .. ويكشف عن الجهة المتورطة في المجزرة (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - شكك المجلس الانتقالي الجنوبي، بمسؤولية الحوثيين عن الهجوم الذي استهدف معسكر الجلاء بالعاصمة المؤقتة عدن، وأودى بحياة أربعين عنصرا على رأسهم العميد أبو اليمامة، أحد أبرز القيادات العسكرية بالمجلس. ​​​​​​​​ وعلم موقع "مندب برس"، أن هناك داخل المجلس من يتهم الشرعية بالوقوف وراء الهجوم، بالرغم من تبني الحوثيين للهجوم وإعلانهم أنهم استهدفوا المعسكر بطائرة مسيرة، وبصاروخ بالستي. Advertisements وأصدر الانتقالي بياناً، قال انه يبحث ويتدارس حول من يقف وراء الهجوم، رغم إعلان الحوثيين مسؤوليتهم. وارتفع عدد قتلى الهجوم الصاروخي، على عرض عسكري في معسكر الجلاء بمحافظة عدن، إلى 32 قتيلاً وإصابة العشرات.



وقالت مصادر أمنية وطبية، إن 32 شخصا على الأقل قتلوا في هجوم على عرض عسكري في مدينة عدن.



ومن بين القتلى قائد اللواء الاول دعم واسناد في الحزام الأمني "منير اليافعي" المكنى بأبو اليمامة .



وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، أعلنت في وقت سابق تبنيها العملية، مؤكدة بأنها استهدفت العرض العسكري بطائرة مسيرة من نوع قاصف كي 2 وصاروخ باليستي قصير المدى.وقال بيان الانتقالي إنه "في حالة انعقاد دائم لمتابعة خلفيات الحادث ومن يقف وراءه".

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