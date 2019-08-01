شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: رد هستيري وحالة رعب تعيشها شوارع عدن في هذه اللحظات.. والانتقالي يكشر عن أنيابه ..تفاصيل مايحدث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت قوات الحزام الامني حملة اعتقالات واسعة في عدن. وقالت مصادر محلية لبوابتي إن قوات الحزام الأمني على مداخل عدن تنفذ حملة اعتقالات واسعة طالت أبناء المحافظات الشمالية. ​​​​​​​​ Advertisements

وجاءت الحملة عقب مقتل قائد اللواء الاول دعم واسناد القيادي في الحزام منير اليافعي ابو اليمامة و51 آخرين في قصف حوثي على معسكر الجلاء بالبريقة وتفجير انتحاري بقسم شرطة عمر المختار في الشيخ عثمان. واستنكر ناشطون وحقوقيون الحملة الشعواء ضد المواطنين الابرياء في وقت كان ابناء المحافظات الشمالية في اوائل المتعاطفين والمستنكرين لهذه الجريمة الارهابية بحق الجنود.

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