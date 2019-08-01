السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال ذي الحجة والعيد يوم الأحد

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، عن رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، وعليه فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون في الحادي عشر من أغسطس، الموافق يوم الأحد.

وأفادت مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة. وفق ما أوردته قناة "العربية"

وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر": " تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".

وفي وقت سابق، قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن شهر ذي القعدة ناقص، 29 يومًا، وبداية شهر ذي الحجة هو يوم الجمعة 2 أغسطس 2019، موضحًا أن يوم عرفة 10 أغسطس أما موعد عيد الأضحى المبارك فلكياً 11 أغسطس.