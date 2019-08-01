مصـرع سيدة إثر اصطدام مركبتها بأخرى في عفيف

لقيت سيدة مصـرعها أمس (الأربعاء)؛ جراء حـادث اصطدام مروّع بين مركبتين على طريق “عفيف – مهد الذهب”. وتشير التفاصيل وفقاً لـ”سبق”، إلى أن سيدة في العقد الثالث من عمرها توفيت في حـادث مروري وقع لمركبتها مع مركبة أخرى.

بدوره باشر مرور عفيف الحـادث؛ حيث جرى نقل المتوفاة ومصاب آخر إلى مستشفى عفيف العام لإجراء اللازم.

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