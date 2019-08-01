حادث مأساوي ببيشة.. حاولت الأم تخفيف وزنها لتنقذ ابنتها فكانت نهايتها دهساً

قصة إنسانية مؤثرة دارت تفاصيلها في قرية الفيض بوادي ترج التابع لمحافظة بيشة، ذلك عندما لقيت أم سعودية مصرعها دهساً أثناء ممارستها رياضة المشي؛ تنفيذاً لتوجيهات الأطباء لتخفيف وزنها حتى تنجح عملية تبرعها بكليتها لابنتها المصابة بالفشل الكلوي.

تفصيلاً، قال المواطن علي مبارك آل مهدية لموقع “سبق” إن ابنته (22 عاماً) خريجة جامعية، مصابة بمرض الفشل الكلوي التام وتجري غسيل الكلى بصفة دورية، مضيفاً: الأطباء بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض قرروا إجراء عملية زرع كلى لابنتنا، وطلبوا من زوجتي تخفيف وزنها لإجراء عملية التبرع بالكلية بعد إجازة عيد الأضحى القادم.

وأضاف: بدأت زوجتي بممارسة رياضة المشي بقريتنا الفيض تنفيذاً لتوجيهات الأطباء، وكلها أمل أن تنجح عملية التبرع وتنهي معاناة ابنتها “روابي” مع آلام الفشل الكلوي، غير أن القدر عاجلها بالموت دهساً تحت عجلات مركبة.

وتابع: نشعر بحزن عميق على وفاة زوجتي إلى جانب معاناة ابنتي “روابي” مفيداً أنها دخلت في حالة بكاء وحزن شديدين جراء وفاة والدتها، آملة من الله أن يجمعها مع والدتها في الجنة.