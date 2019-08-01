صور.. قطار الحرمين ينقل أول مجموعة حجاج من المدينة إلى مكة

انطلقت اليوم الخميس عبر قطار الحرمين السريع أول رحلة مخصصة لنقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة. ووصلت الرحلة إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة، وعلى متنها 170 حاجاً وحاجة من مختلف الجنسيات. وعبر عددٌ من الحجاج عن شكرهم لحكومة المملكة على حسن الاستقبال والخدمات المقدمة لهم. Advertisements

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