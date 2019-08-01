صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي تورط في جمع الأموال وتحويلها إلى الخارج.
وأوضح المتحدث أن التشكيل العصابي مكون من “5” أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية
وأضاف أنه ضُبط في حوزتهم مبالغ نقدية مجهولة المصدر تبلغ 97 ألف ريال و18 ألف دولار أمريكي ومصوغات ذهبية، مشيراً إلى أنه جرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الإيقاع بعصابة في الرياض تقوم بجمع الأموال وتحولها لخارج المملكة.. والكشف عن جنسياتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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