موجة حر تضرب المملكة.. والحصيني يكشف التفاصيل ويحدد موعدها

توقع الباحث في المناخ وعضو لجنة “تسميات” عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة موجة حر سادسة منذ دخول الصيف.
وأوضح الحصيني عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، أنه ستستمر تلك الموجة حتى السبت المقبل، لافتا إلى أن ذروتها ستوافق إجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت حالة طقس المملكة ليوم (الخميس)، والتي قالت إنها ستشهد سماء غائمة جزئيا على معظم المناطق، والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على بعض المرتفعات، فيما تشهد المنطقة الشرقية ارتفاعا في درجات الحرارة.
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