أب يأخذ طفلته ذات اليومين بالقوة من والدتها في الرياض.. وبعد 30 دقيقة كانت المفاجأة

أصدر أحد قضاة محكمة الأحوال الشخصية في الرياض حكماً لصالح أمٍّ؛ لمطالبتها بحضانة ابنتها ذات اليومين.

وتفصيلا، تقدّمت الأم للمحكمة بطلب بذلك، حيث إن القاضي أصدر حكمه المشمول بالنفاذ المعجل بإلزام الأب بتسليم المحضونة لأمها، وهذا ما تم خلال 30 دقيقة فقط من انعقاد الجلسة وإصدار الحكم.

وكانت السيدة متزوجة من الأب الذي أخفى طفلتهما الوحيدة عن والدتها التي أنجبتها منه على فراش الزوجية، وأنه بعد ولادتها أخذ البنت بالقوة وهي تحتاج إلى رضاعة وعناية، وبعرض ذلك على الأب ذكر أن جميع ما ذُكِر صحيح وأن الطفلة لديه، كما أنه ممتنع عن تسليمها لأمها.

وحكم القاضي بإلزام الأب بتسليم المحضونة ذات اليومين لأمها حكماً مشمولاً بالنفاذ المعجل، وأن الحضانة حقٌ للأم، ولا ينتزع الطفل المحضون منها، إلا إذا سقط حقها في الحضانة بسبب من الأسباب الشرعية.