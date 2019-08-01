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أعلنت المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة المبارك 1440هـ، مساء اليوم الخميس.
وعليه، فإن يوم غد (الجمعة) هو الأول من شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق 10 أغسطس 2019، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.
وجاء إعلان المحكمة العليا بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة، وإثبات رؤية الهلال بشهادة عدد من الشهود العدول.
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا: غداً الجمعة غرة شهر ذي الحجة المبارك.. والعيد 11 أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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