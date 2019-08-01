وزير الحج والعمرة يستقبل رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني

استقبل وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد بنتن بمكتبه بمكة المكرمة, رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني الدكتور على رضا رشيديان. وجرى خلال اللقاء تناول الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيّين، والخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لضيوف الرحمن.



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