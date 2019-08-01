السعودية اليوم / الهلال الأحمر الليبي ينتشل جثتين بالقرب من طريق الشط بطرابلس



طرابلس 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

انتشل الهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس اليوم، جثتين بالقرب من طريق الشط على شاطئ المتوسط بالعاصمة.

وأوضح المكتب الإعلامي، أن فريق انتشال الجثث تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بوجود الجثث، وعلى الفور انتقل إلى المكان، وتم انتشال الجثث، وتسليمها لجهاز الإسعاف والطوارئ، الذي قام بنقلها إلى دار الرحمة.

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19:16ت م

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