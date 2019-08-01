حج / مركز التنمية الاجتماعية بمكة يجتمع بممثلي الجمعيات واللجان الأهلية لحالات الطوارئ لموسم الحج



جدة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

عقد مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة اليوم ، اجتماعاً خاصاً بممثلي الجمعيات واللجان الأهلية لحالات الطوارئ لموسم حج ١٤٤٠هـ.

وتم خلال الإجتماع مناقشة إمكانيات الجهات الخيرية في حالات الطوارئ ، ونتج عن هذا تكوين فريق عاجل للطوارئ ووسائل الاتصال السريع في حالات الأزمات والكوارث لا سمح الله.

// انتهى //

18:56ت م

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