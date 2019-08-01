السعودية اليوم / محافظ محايل المكلف يتفقد مركز الرعاية الصحية الأولية ببلدة الريش



محايل 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

تفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي أمس, مركز الرعاية الصحية الأولية ببلدة الريش التابع للمحافظة , وذلك ضمن جولاته على عدد من المرافق الحكومية والصحية بالمحافظة.

واطلع المحافظ خلال الجولة التفقدية على آلية سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المركز الصحي للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة ،كما التقى بعدد من المرضى وسجل عدد من الملاحظات .

وأكد " الفلقي " أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على المرافق، ومناقشة المعوقات التي تواجههم أثناء سير عملهم، وبحث معالجتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات سواء للمواطن أو المقيم.

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18:49ت م

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