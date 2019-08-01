السعودية اليوم / أمطار على مراكز وقرى محافظة الليث



جدة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الليث والمراكز التابعة لها ، شملت " غميقة، وجدم، والشواق، والوسقة، وسلم الزواهر ، كما عمت الأمطار حفار ، والغالة، وبني يزيد، والماء الحار ، والمجيرمة ، وميقات يلملم، والسعدية، وطفيل، وسلبه، وذنباء، وصوانة، وأجزاء من الشريط الساحلي ، وعدد من القرى والهجر .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

18:49ت م

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