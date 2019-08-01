تعرف على أطول وأقصر ساعات النهار بمدن المملكة

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند إمساكية توضح مواقيت الصلاة، ونصف الليل، وثلثه الأخير، وطول الليل والنهار الشرعي والفلكي، وسمت القبلة في أكثر من 100 مدينة ومحافظة سعودية.

وبحسب التقويم فقد سجلت القريات أطول ساعات النهار فلكياً وشرعياً حيث سجلت 13.40 و 15.13 على التوالي.

وجاءت باقي المدن كما يلي: