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2019-08-01 تكليف الزائدي مديرًا لتعليم مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارًا بتكليف الدكتور أحمد بن محمد الزائدي مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة مكة المكرمة.









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