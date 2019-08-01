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2019-08-01 جامعة المجمعة : ثبوت رؤية هلال ذي الحجة متابعات الخليج 365 - الرياض تم ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم ما يعني أن غدًا الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة.

وأعلنت جامعة المجمعة أنه تمّت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد حوطة سدير.









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