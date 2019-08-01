أبو اليمامة أذاق الحوثيين المر فطالته يد الإرهاب

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

نعى العديد من أبناء اليمن المخلصين العميد منير اليافعي، أبو اليمامة، قائد اللواء الأول في قوات الدعم والإسناد بالحزام الأمني في عدن، في الهجوم الإرهابي الحوثي على عرض عسكري في عدن.

وعبر وسم أبو اليمامة في ذمة الله شارك العديد من أبناء اليمن في مواساة ذوي الفقيد ومواساة الوطن كله داعين الله أن يُلهم ذويه الصبر حيث قال أبو بكر العامري: ” عشت رجلاً واستشهدت بطلاً، من يحب الجنوب سيبكي عليك .. إنا لله وإنا إليه راجعون “.

وقالت جنوبية: ” ستبقى الرقم الصعب الذي كسر شوكتهم ستبقى الأُسود أسوداً والكلاب كلاباً”.

وأضافت أم معاذ: ” اذهب إلى مكانك في السماء .. رحمة الله تغشاك يابو اليمامة”.

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وقال الشيخ صالح بن فريد: ” ببالغ الأسى والحزن، تلقينا نباء استشهاد كوكبة من أبنائنا الأبطال وعلى رأسهم الابن الحبيب الشهيد العميد منير اليافعي “أبو اليمامة” فلا نامت أعين الجبناء”.

واستعار المحامي عثمان اليافعي مقولة أبو اليمامة حيث غرّد قائلا: (أنا مشروع شهيد من أجل الجنوب وقضيتنا العادلة)، هذه العبارة دائماً تُقال على لسان الشهيد القائد منير أبو اليمامة المشالي اليافعي”.

أما عبدالله بريك فقال:” رحلت بكل عز وشموخ أيها القائد الجنوبي المغوار أبو اليمامة.. رحلت شهيداً وتركت خلفك الآلاف من أبو اليمامة سيخلفونك كما تعلموا منك الإقدام والشجاعة والتضحية”.

يُذكر أن مدينة عدن جنوب اليمن، شهدت اليوم الخميس، عملية إرهابية نفّذتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، في هجوم يحمل بصمات طهران التي لا تزال تعبث بأمن البلاد ولا تتورّع عن زعزعة استقرار المنطقة.

وشنّت ميليشيات الحوثي الإيرانية الهجوم باستخدام صاروخ باليستي وطائرة مسيرة مفخخة، على احتفال لتخريج دفعة جديدة من الجنود في معسكر الجلاء بمنطقة البريقة في عدن.

وأدّى الهجوم الإرهابي إلى مقتل أبو اليمامة بالإضافة إلى أكثر من 30 شخصاً، وإصابة العشرات، وفق مصادر أمنية وطبية.