الان تتابع عاجل.. جامعة المجمعة: تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم في مرصد الجامعة الفلكي بحوطة سدير #هلال_ذي_الحجة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. جامعة المجمعة: تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم في مرصد الجامعة الفلكي بحوطة سدير #هلال_ذي_الحجة | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. جامعة المجمعة: تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم في مرصد الجامعة الفلكي بحوطة سدير #هلال_ذي_الحجة report this ad

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