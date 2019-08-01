السعودية | السعودية: رؤية هلال شهر ذي الحجة.. والعيد 11 أغسطس

شكرا لقرائتكم السعودية: رؤية هلال شهر ذي الحجة.. والعيد 11 أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.
وبناء على ذلك، فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، سيكون في الحادي عشر من أغسطس، الموافق يوم الأحد.
فيما أفاد مراسل "العربية" في السعودية، نقلاً عن مصادر في مرصد تمير وسط السعودية بورود أنباء عن رؤية هلال شهر ذي الحجة.
وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر": "تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".
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