محمد بن مسعود - الدمام - مرصد جامعة المجمعة يعلن: تمت رؤية هلال ذي الحجة مساء اليومعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-08-01
اعلن المرصد الفلكي في جامعة المجمعة عن رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.
01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
06:48 PM
اعلن المرصد الفلكي في جامعة المجمعة عن رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.
، مرصد جامعة المجمعة يعلن: تمت رؤية هلال ذي الحجة مساء اليوم ،
المصدر : الخليج 365
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