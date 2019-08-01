محمد بن مسعود - الدمام - مرصد جامعة المجمعة يعلن: تمت رؤية هلال ذي الحجة مساء اليوم عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-08-01 اعلن المرصد الفلكي في جامعة المجمعة عن رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد ⁧جامعة المجمعة⁩ الفلكي بحوطة سدير. 01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 06:48 PM Advertisements اعلن المرصد الفلكي في جامعة المجمعة عن رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد ⁧جامعة المجمعة⁩ الفلكي بحوطة سدير. ، مرصد جامعة المجمعة يعلن: تمت رؤية هلال ذي الحجة مساء اليوم ،

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