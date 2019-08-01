محمد بن مسعود - الدمام - 01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 06:37 PM غداً.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية غداً.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية تعلن الجريدة الرسمية يوم غد الجمعة تفاصيل ‏‫‏الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية. الكلمات المفتاحية ، غداً.. الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل تعديل نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ،

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