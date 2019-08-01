تفاصيل جديدة حول حصول مصر على طائرتي نقل عسكري من الأردن

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حصلت مصر على طائرتي نقل عسكريتين (صناعة شركة: روس أبورون إكسبورت، الروسية) من الأردن، الذي حصل على موافقة مبدئية من موسكو تم السماح خلالها لعمان بتسليم الطائرتين (من طراز: إيل - 76 إم إف) إلى القاهرة.
واشترى الأردن الطائرتين في وقت سابق من موسكو قبل إعادة تصديرهما إلى مصر، وقال بيان للمكتب الصحفي لشركة «روس أبورون إكسبورت»: «نؤيد الصفقة التي تعد مثالًا على إعادة التصدير...».
وطائرة النقل العسكري الروسية «إيل-76»، متعددة المهام، حيث يمكنها نقل القوات والعتاد العسكري وتأمين خطوط إمداد القوات في المناطق البعيدة، إضافة إلى إمكانية استخدامها في إجلاء المصابين وقت الحروب والمشاركة في مكافحة الحرائق.
ويمكن للجيوش المحاربة استخدام الطائرة في تنفيذ عمليات إنزال لجنود المظلات، ويمكنها أن تحمل 126 فردًا من جنود المظلات بكامل عتادهم، ويمكنها الطيران فوق جميع المناطق الجغرافية، أيًا كانت الظروف الجوية المحيطة بها، لأنها تمتلك أنظمة ملاحة متطورة.
ويصل وزن الطائرة عند الإقلاع إلى 210 أطنان، بينما يصل وزنها عند الهبوط إلى 170 طنًا. ويمكن للطائرة أن تحمل معدات وأفرادًا بوزن إجمالي يصل إلى 60 طنًا، ويوجد داخل الطائرة مساحة تخزين أبعادها (24.5*3.45*3.4 متر)، ويصل حجم العتاد الذي يمكن أن تحمله إلى 321 مترًا مكعبًا.
وقال بيان الشركة المصنعة: «إعادة تصدير الطائرة من الأردن إلى مصر يدل على مرونة الجانب الروسي في معالجة مسائل تجهيز القوات المسلحة الوطنية للشركاء، ويدل أيضًا على أن طائرات النقل العسكري التابعة لأسرة إيل قد أثبتت جدارتها في العالم كطائرة موثوقة وسهلة الاستخدام».
وسلم الأردن إلى مصر طائرتي نقل عسكريتين من طراز «إيل - 76 إم إف»، وانضمت الطائرتين بالفعل إلى القوات الجوية المصرية، فيما أعلنت الشركة الروسية المصنعة أنها «ستعرض على عملائها تحديثات طراز إيل-76، وإيل-78، خلال فعاليات معرض ماكس-2019».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.