السعودية اليوم / بريطانيا: إخلاء بلدة "ويلي بريدج" بعد إنهيار جزء من سد للمياه بسبب الفيضانات



لندن 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

اجلت السلطات البريطانية اليوم بلدة "ويلي بريدج" في مقاطعة ديربيشير، شمال إنجلترا، بعد إنهيار جزء من سد بحيرة "تودبرووك" بسبب الفيضانات.

وحذرت وكالة البيئة البريطانية سكان المدينة من أن إنهيار السد سيرفع مستويات المياه على نهر "قويت" مما يشكل خطراً على حياة سكان البلدة البالغ عددهم أكثر من 6500 نسمة.

مما يذكر أن منطقة شمال غرب إنجلترا شهدت أمطار غزيرة أمس نتجت عنها فيضانات عارمة مازالت تهدد عدة بلدات في المنطقة.

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18:40ت م

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