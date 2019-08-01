

مكة المكرمة في 29 ذو القعدة 1440 ه الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

وزعت إدارة المصاحف والكتب برئاسة شؤون الحرمين اليوم (1000) مصحف وسجادة للصلاة وحقيبة تحتوي على ( CD ) للقرآن الكريم بأصوات أئمة الحرمين الشريفين، وكتيب تعليمي عن مناسك الحج .

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة " خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" التي تطلقها الرئاسة في موسمها السابع لخدمة ضيوف الرحمن وذلك في بدروم المسجد الحرام .

// انتهى //

17:33ت م

0166





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / إدارة المصاحف برئاسة شؤون الحرمين توزع (1000) مصحف وسجادة على الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.