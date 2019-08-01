السعودية اليوم / "هيئة المهندسين" تختتم برنامجها التأهيلي للمهندسين حديثي التخرج وإعدادهم لسوق العمل



الدمام 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

اختتمت الهيئة

ويهدف البرنامج إلى تطوير كفاءة فاعلية المهندس وفقاً لمتطلبات سوق العمل، ووضعه على عتبة المعايير المهنية الصحيحة، بالإضافة إلى تنمية مهاراته ورفع قدراته في التعامل مع محيط وبيئة العمل، وتدريبه ليصبح قادراً على شغل الوظائف القيادية في مواقع اتخاذ القرار، والتعريف بالمستجدات الدولية والأكواد العالمية في الهندسة، واكتسابه المهارات والأدوات المطلوبة لنجاحه في تقديم نفسه وأعماله للآخرين، كما يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربين التخطيطية وتعريف مبادئ الإدارة، والهياكل التنظيمية في إدارة المشتريات وتكاليف الإدارات المهمة.

من جانبه، أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس فرحان الشمري، استفادة المتدربين من البرنامج التأهيلي الذي شمل عدد 47 دورة تدريبية، منها 465 ساعة نظرية، و520 ساعة عملية، مشيراً إلى أن البرامج اشتملت على زيارات ميدانية لعدد من المواقع الصناعية.

وأثنى المهندس الشمري على الشركات والمكاتب التي شاركت في يوم المهنة، الذي سبق يوم تخرج المتدربين، لتقديم فرص العمل المتاحة لديهم لخريجي البرنامج التأهيلي.

وأكد المهندس الشمري، أن الهيئة السعودية للمهندسين حريصة على رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية، بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والارتقاء بقدرات المهندسين، باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني، لتمكنهم من ممارسة المهنة بفاعلية.

// انتهى //

17:24ت م

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الدمام 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واساختتمت الهيئة السعودية للمهندسين اليوم ، "برنامج تأهيل المهندسين حديثي التخرج وإعدادهم لسوق العمل"، بالتعاون مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالجبيل، الذي انعقد لمدة 4 أشهر، بمركز التدريب في مدينة الجبيل، شمل أربعة تخصصات هي الهندسة الكهربائية، والميكانيكية، والكيميائية، وهندسة الأجهزة والتحكم.ويهدف البرنامج إلى تطوير كفاءة فاعلية المهندس وفقاً لمتطلبات سوق العمل، ووضعه على عتبة المعايير المهنية الصحيحة، بالإضافة إلى تنمية مهاراته ورفع قدراته في التعامل مع محيط وبيئة العمل، وتدريبه ليصبح قادراً على شغل الوظائف القيادية في مواقع اتخاذ القرار، والتعريف بالمستجدات الدولية والأكواد العالمية في الهندسة، واكتسابه المهارات والأدوات المطلوبة لنجاحه في تقديم نفسه وأعماله للآخرين، كما يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربين التخطيطية وتعريف مبادئ الإدارة، والهياكل التنظيمية في إدارة المشتريات وتكاليف الإدارات المهمة.من جانبه، أكد الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس فرحان الشمري، استفادة المتدربين من البرنامج التأهيلي الذي شمل عدد 47 دورة تدريبية، منها 465 ساعة نظرية، و520 ساعة عملية، مشيراً إلى أن البرامج اشتملت على زيارات ميدانية لعدد من المواقع الصناعية.وأثنى المهندس الشمري على الشركات والمكاتب التي شاركت في يوم المهنة، الذي سبق يوم تخرج المتدربين، لتقديم فرص العمل المتاحة لديهم لخريجي البرنامج التأهيلي.وأكد المهندس الشمري، أن الهيئة السعودية للمهندسين حريصة على رفع مستوى التعليم الهندسي في المجالات الأكاديمية والتدريبية، بهدف تحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والارتقاء بقدرات المهندسين، باعتماد مناهج التدريب والتأهيل على المستوى الوطني، لتمكنهم من ممارسة المهنة بفاعلية.// انتهى //17:24ت م0163

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