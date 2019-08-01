السعودية اليوم / المقبل: برامج التطوير المهني الصيفية تستهدف تحسين "نواتج التعلم"



الرياض 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

زار المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد بن سعود المقبل, إدارة التدريب التربوي والابتعاث في تعليم الرياض.

وأوضح أن المركز يعمل على برامج التطوير المهني الصيفية المشتملة على مشروع التدريب الصيفي ومشروع التهيئة للعام الدراسي ومشروع المعلم الجديد، بما يصب في النهاية في تحسن نواتج التعلم، مقدماً شكره لجميع المعلمين والمعلمات في جميع أنحاء المملكة الذي أخذوا على أنفسهم تطوير ذواتهم وأدائهم.

وبين الدكتور المقبل أن برامج التطوير المهني الصيفية حققت ولله الحمد أهدافها المعلنة, حيث بلغ عدد المسجلين فيها 195 ألف مستفيد تلقوا برامجهم التطويرية في 22 جامعة و45 إدارة تعليمية.

وأفاد أن مشروع التهيئة المهنية للعاملين في المدرسة التي تعد أهم عناصر الجاهزية للعام الدراسي يشمل إقامة العديد من الورش والبرامج التطويرية لأجل أن تستكمل المدرسة جاهزية معلميها وستقام في إدارات ومكاتب التعليم والمدارس بجميع أنحاء المملكة، إضافة إلى أن مشروع المعلم الجديد يسعى إلى تهيئة هذه الفئة من أجل شق طريق عمله التعليمي بكل مهارة وإتقان، وفق أفضل أساليب وإستراتيجيات التعليم.

ولفت النظر إلى أن برامج التطوير المهني لهذا العام شهدت حماساً وتفاعلاً من المعلمين الذين حرصوا على هذه البرامج الصيفية، حيث استقطبت المشاركين من جميع مناطق المملكة، ما أعطى فرصة لتبادل الخبرات والفرص التطويرية التي تدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن لائحة الوظائف التعليمية التي أكدت التطوير المهني التعليمي لشاغلي الوظائف التعليمية، مرتبطة بالقواعد التفسيرية والقواعد التنفيذية لها التي سيكون لها توضيح كامل خلال المدة القادمة بما يحقق ترجمة حقيقية لهذه اللائحة ويحقق الممارسات التطويرية الأفضل, مشيراً إلى أنه سيكون هناك ملف إنجاز لكل معلم ومعلمة تجمع فيه الساعات التطويرية سواء كانت تدريب مباشر أو أي نوع من التطوير داخل المدرسة أو الإدارة التعليمية.

وأكد المقبل أن مؤشر القيادة المدرسية هذا العام ارتفع ولله الحمد ووصل إلى 15 ساعة في مؤشر المعلم، والعمل جار على زيادة هذا المؤشر ورفعه إلى أعلى من ذلك بحسب المناسب للتعليم في المملكة .

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17:17ت م

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