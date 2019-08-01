

مكة المكرمة 29 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 01 أغسطس 2019 م واس

اعتمد معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، برنامج دعوياً علمياً مكثفاً لتوعية حجاج بيت الله الحرام، يبدأ من غرة شهر ذي الحجة حتى يوم التروية، يشارك فيه كوكبة من العلماء والدعاة أعضاء التوعية بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية، وذلك بجامع الراجحي بالعوالي .

ويأتي ذلك في إطار ما تقدمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، من خدمات مباشرة لضيوف الرحمن، بتوجيه ومتابعة من معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بحجاج بيت الله الحرام .

// انتهى //

17:06ت م

0156





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حج / وزير الشؤون الإسلامية يعتمد البرنامج الدعوي العلمي بجامع الراجحي بالعوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.