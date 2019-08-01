أمطار البرك تلطف الأجواء

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك

هطلت بعد ظهر اليوم الخميس أمطار متوسطة إلى غزيرة على قرى شرق محافظة البرك، شملت: الفيض، الكدا، والمديد، والجمة، وذرا، وصولاً إلى محافظة محايل عسير.

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وسالت على إثر الأمطار العديد من الشعاب والجداول الصغيرة والأودية، وسط مُطالبات من الدفاع المدني بضرورة توخّي الحذر في مثل هذه الأجواء، وعدم النزول للأودية.

هذا وخرج العديد من أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها للاستمتاع بالأجواء الماطرة.