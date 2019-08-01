- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أمطار البرك تلطف الأجواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمطار البرك تلطف الأجواء
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - البرك
هطلت بعد ظهر اليوم الخميس أمطار متوسطة إلى غزيرة على قرى شرق محافظة البرك، شملت: الفيض، الكدا، والمديد، والجمة، وذرا، وصولاً إلى محافظة محايل عسير.
وسالت على إثر الأمطار العديد من الشعاب والجداول الصغيرة والأودية، وسط مُطالبات من الدفاع المدني بضرورة توخّي الحذر في مثل هذه الأجواء، وعدم النزول للأودية.
هذا وخرج العديد من أهالي المحافظة والمراكز التابعة لها للاستمتاع بالأجواء الماطرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار البرك تلطف الأجواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.