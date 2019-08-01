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لجان الترائي تترقب هلال ذي الحجة في 10 مدن
متابعات الخليج 365 - الرياض
أخذت لجان تحرّي هلال ذي الحجة الرسمية أماكنها عصر اليوم الخميس في 10 مواقع في المملكة؛ تلبية لدعوة المحكمة العليا.
وقال أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند : إن اللجان الرسمية تقع في كُلٍّ من مكة، المدينة، الرياض، الظهران، القصيم، حائل، تبوك ، حوطة سدير، تمير وشقراء استعداداً لتحري رؤية الهلال بالعين المجردة والمناظير الفلكية.
وكانت المحكمة العليا دعت إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم غدٍ الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1440 هـ.
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