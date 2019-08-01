حرس الحدود وجامعة KAUST يعززان التعاون التعليمي والتدريبي

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقّعت المديرية العامة لحرس الحدود مذكرة تفاهم في مجالات التعليم، والتدريب، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية KAUST.

حضر مراسم التوقيع، نيابة عن معالي مدير عام حرس الحدود، قائد أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية اللواء البحري الركن علي بن داهش الغامدي، ونيابة عن رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، نائب الرئيس للشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الأستاذ سليمان بن محمد الثنيان.

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وأوضح المتحدث الإعلامي لأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية الرائد محمد الثقفي أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات التعليمية وحرس الحدود من خلال تبادل الخبرات على كافة المستويات الأمنية، والتعليمية، والتقنية، وإثراء المعرفة لدى منسوبي حرس الحدود والجامعة.

وأضاف :” أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الأهداف المحددة في الخطة الاستراتيجية لأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، والمتوافقة مع الخطط العملياتية والتقنية المعتمدة من قِبل معالي مدير عام حرس الحدود، والمتوائمة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠”.

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أنه سبق عقد عددٍ من الدورات التدريبية في المجالات الأمنية لمنسوبي جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، كما أن هذه الاتفاقية تُعد الثالثة بين الجامعات وحرس الحدود، حيث سبق وأن تم توقيع مذكرتَي تفاهم في هذا العام مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وجامعة بيشة.