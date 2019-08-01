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وظائف شاغرة للجنسين في مجموعة بالبيد
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات بالبيد القابضة المتخصصة بقطاع السيارات والقطاع الصناعي والتجاري والتمويل والعقار وقطاع الأطعمة والمشروبات، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة جدة.
وبيّنت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. محلل مالي (للجنسين).
. مدير ضمان الجودة (للرجال).
وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 أغسطس 2019م.
وأفادت المجموعة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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