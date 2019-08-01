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2019-08-01 أعلى درجة حرارة سجلت اليوم متابعات الخليج 365 - الدمام سجل مرصد الدمام أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة مقدارها 48 درجة مئوية. وسجلت مراصد الأحساء والدمام والقصيم 47 درجة لكل منها، فيما سجل مرصدا القيصومة والجوف 46 درجة لكل منهما. Advertisements وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقّعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة، والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتدّ إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، في حين يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية.









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