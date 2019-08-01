وظائف شاغرة لدى المراعي

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد

أعلنت شركة المراعي لمنتجات الألبان، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي، وفروعها في كل من الرياض، وأبها.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل الأمن والجودة (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو ما يعادلها.

. مطور رقمي (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البرمجيات، البرمجة)، أو ما يعادلها.

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. ممثل مبيعات طبية (للسعوديين/ الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الطبية، أو الصيدلة).

. ممثل مبيعات طبية (أبها): درجة البكالوريوس في تخصصات: (العلوم الطبية، أو الصيدلة).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 أغسطس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)