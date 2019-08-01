طيران ناس يوفر النقل والخدمات المتكاملة لخدمة الحجاج

2019-08-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أخذ طيران ناس على عاتقه الارتقاء بخدمات الحجاج على كافة المستويات وليس حكراً فقط على النقل الجوي فحسب كما كان في السابق، حيث أصبح معنيًّا بتوفير التنقلات داخل الحرم وتوفير السكن وسبل الراحة والدعم اللوجستي الكامل، إيماناً منه بأهمية تعزيز ريادة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وانسجاماً مع تحقيق رؤية السعودية 2030 في استقبال أكبر عدد من الحجاج والمعتمرين سنوياً.

ومن أجل الارتقاء بخدمات الحج والعمرة، أطلق طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، شركة طيران ناس لخدمات المعتمرين بترخيصٍ من وزارة الحج والعمرة؛ لتقدّم خدمات متكاملة إلى زوّار بيت الله الحرام حجاجاً ومعتمرين، بدءاً باستقبالهم لدى وصولهم إلى المملكة، مروراً بنقلهم إلى مقرات إقاماتهم في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة وتقديم الطعام لهم، وصولاً إلى توديعهم لدى مغادرتهم إلى بلدانهم، إضافة إلى كثير من الخدمات الأخرى.

الحج ورؤية 2030‬

أدخلت رؤية السعودية 2030 على قطاع الحج والعمرة تطورات غير مسبوقة، من خلال تطبيق منهجية جديدة أساسها الانتقال من ثقافة العمل الموسمي إلى ثقافة العمل على مدار العام. وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تم تسخير الجهود والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن إذ ‬أنجزت حكومة خادم الحرمين الشريفين أكبر توسعة شهدتها المدينتان المقدّستان، مما رفع طاقتهما الاستيعابية، ومكّن المسلمين القادمين من مختلف أنحاء العالم من تأدية مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.

مشاريع عملاقة

وفي موازاة ذلك، نفّذت حكومة المملكة مشاريع كبيرة في مكة المكرمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدسة (منى ومزدلفة وعرفات)، مطوّرةً البنى التحتية فيها لتخدم شبكة عملاقة من المرافق الخدمية، فنفّذت توسعات شملت الحرمين الشريفين ومنطقتيهما المركزية والمطارات والمنافذ وصالات استقبال الحجاج والمعتمرين، إضافة إلى منشأة جسر الجمرات وقطار المشاعر الذي نقل منذ العام 2010 عشرات الملايين من الحجاج.

وواكب ذلك توسّعٌ في قطاع الضيافة لاستيعاب الزيادة في عدد الحجاج والمعتمرين.

وتعد تلك الإنجازات بنية أساسية لاستيعاب زيادة أعداد المعتمرين، إذ يتوقّع أن يصل عددهم بحلول العام 2020م إلى 20 مليوناً، وبحلول العام 2030م إلى 30 مليوناً، إضافة إلى 6 ملايين حاج في الموسم من داخل المملكة وخارجها.

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إطلاق ناس لخدمات المعتمرين

انطلاقاً من دوره المتميز في صناعة النقل الجوّي، يعمل طيران ناس على مواكبة التطورات في المملكة في الاتجاهات كافة. وفيما خصّ الحج والعمرة يؤدّي دوراً محورياً في تأمين أفضل سبل الراحة للحجاج والمعتمرين، عبر شركة “طيران ناس لخدمات المعتمرين” التي تقدّم خدمات متنوّعة ومتكاملة للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام منذ لحظة وصولهم إلى لحظة مغادرتهم، من خلال خدمة الفنادق والغرف، خدمة التغذية، خدمة النقل، وخدمة المزارات والجولات السياحية؛ وتركز الشركة على التميّز من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية تتناسب مع الشرائح كافة.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً لنجاحات طيران ناس في خدمة الحجاج والمعتمرين، إذ نقل منذ انطلاقه أكثر من مليوني معتمر وحاج بمعدل 200 ألف حاج سنوياً. وهذا العدد في ارتفاع بفضل استراتيجية التوسّع التي ينتهجها طيران ناس الذي أطلق عدداً من الوجهات الجديدة في الآونة الأخيرة.

ومن ضمن استراتيجيتها التوسعية لتعزيز موقعها كخيار مفضّل لرحلات الحج، أطلقت شركة طيران ناس لخدمات المعتمرين خدماتها باتجاه عبر شركة “طيران ناس لخدمات المعتمرين” التي تقدّم: أفغانستان، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، تونس، نيجيريا، إندونيسيا، فرنسا، كندا، المغرب، جنوب أفريقيا، ماليزيا، ألمانيا، أستراليا، الإمارات العربية المتحدة، لبنان، سنغافورة، هولندا، الكويت، سلطنة عمان، كازاخستان، قرغيزستان، ألبانيا، مصر، السنغال، طاجيكستان، بنغلادش، مقدونيا، الجزائر، البوسنة.

وفي المقابل، بلغ أكبر عدد من الحجاج والمعتمرين الذين نقلهم طيران ناس، من مصر، السودان، تركيا، الأردن، والإمارات العربية المتحدة.

إضافة إلى ذلك، وفي إطار سعيها إلى توفير مظلّة متكاملة من الخدمات عقدت شركة طيران ناس لخدمات المعتمرين شراكات استراتيجية مع العديد من كبرى شركات الفندقة، سعياً منها إلى تقديم حزم متكاملة من الخدمات المميزة تشمل الاستقبال والتوديع والسكن والتغذية والتنقل الأرضي بما يتناسب مع كل الشرائح والمستويات. وتهدف الشركة من وراء ذلك إلى تقديم خدمات بجودة عالية وتمكين المسلمين في أرجاء العالم كافة، من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر مع الرضاء التام عن الخدمات المقدّمة إليهم، كما تطمح الشركة أيضاً إلى الاستفادة من التشريعات الجديدة والعمل على تنظيم جولات سياحية.

ناس والحج.. مسيرة متجددة

تسخّر شركة طيران ناس لخدمات المعتمرين جهودها لخدمة ضيوف الرحمن، إذ استقبلت في العام 2018 أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام على متن الرحلات القادمة من الهند، بمشاركة منسوبي مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.‬

كما منح طيران ناس خلال العام 2018 تذاكر سفر مجانية إلى 10 أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ليؤدوا فريضة الحج برفقة عائلاتهم، كما أطلق‬ بالتعاون مع مطار المؤسس مبادرة بعنوان «ابتسم لحج أجمل» لتحفيز العاملين من كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المطار، على التعامل الأفضل مع حجاج بيت الله، وتحسين جودة الأداء من خلال منح المميزين تذاكر مجانية لأي وجهة محلية أو خارجية من وجهات الناقل الوطني..

بالإضافة إلى ذلك، رعى طيران ناس حملة «الحج … عبادة وسلوك حضاري» التي شاركت فيها 30 جهة حكومية وأهلية، مسخّرةً كل إمكاناتها وطاقاتها البشرية لتفعيل رؤية إمارة منطقة مكة المكرمة لتقديم موسم حج ناجح.

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المخطط المستقبلي

تحرص شركة طيران ناس لخدمات المعتمرين على توفير خدمات متعددة ومواكبة لتطلعات رؤية 2030 في توفير أفضل الخدمات للمعتمرين، لا سيما من خلال الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية الكفؤة، إلى جانب خطط مستقبلية لجذب الموظفين من ذوي المعرفة والخبرة في مجال العمرة، وتوفير أسعار تذاكر ثابتة لا تقل عن 3 أشهر لبرنامج التسويق، وتصميم برامج العمرة حسب الفصول وضمان التنافسية في الأسعار، وتوفير برامج سياحية وزيارات إلى المواقع التاريخية.

يذكر أن طيران ناس وقع مؤخراً مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لشراء عدد 20 طائرة من نوعي ‪A321XL‬R و A321LR ذات المدى التشغيلي الطويل والغير مسبوق والذي يصل إلى 8,700 كيلومتر بما بمدى تحليق يصل إلى 11 ساعة إضافة إلى كفاءتها التشغيلية واستهلاكها للوقود بشكل أقل بنسبة 30% مقارنة للجيل السابق المنافس لها، للاستفادة منها بشكل أكبر في المواسم الدينية كالحج والعمرة لتحقيق خطة طيران ناس في استهداف 5 ملايين معتمر وامتدادا لرؤية مملكتنا الحبيبة 2030 في زيادة أعداد المعتمرين 2030 إلى نحو 30 مليون معتمر.