ضبط تشكيل عصابي ثبت تورطه في عمليات جمع الأموال وتحويلها الى خارج المملكة

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض, بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في عمليات جمع الأموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير نظامية, وضبط في حوزتهم مبالغ نقدية مجهولة المصدر تبلغ (97.000) ريال و(18.000) دولار أمريكي ومصوغات ذهبية، وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأعلنت شرطة منطقة الرياض عن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.