تيسيراً علي المواطن … تقديم موعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن

من المعتاد أن يتم صرف دفعات حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي لكن يوم 10 من شهر أغسطس، هذا العام يوافق عيد الأضحى المبارك؛ لذلك رات الحكومة في المملكة العربية السعودية أن من الأفضل بالنسبة للمستحقين تقديم موعد الإيداع في حساب المواطن البنكي يومين.

بحيث يصبح يوم 8 أغسطس بدلاً من 10 أغسطس وهذا أيضاً من مصلحة المستفيدين، لأن الفئة المستهدفة هي الأقل من حيث الدخل الشهري والممتلكات إلخ إلخ، والذي يمكن أن يتأثر بالسلب نتيجة للإصلاحات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية .

تقديم موعد إيداع الدفعة 21 إلى حساب المواطن

وجاء قرار تقديم موعد صرف دفعة حساب المواطن لشهر اغسطس 2018 وهي الدفعة رقم 21 تيسيراً على المواطن؛ حيث أنه لن يجد المواطن الوقت الكافي لصرف الدفعة من حساب المواطن والاستفادة بها في مصاريف عيد الأضحى المبارك وهذا القرار يشمل كل المستحقين في حساب المواطن بدون إستثناء لأي فئة منهم.

وجاء هذا البيان على الحساب الرسمي لحساب المواطن عبر تويتر، وجاء في البيان أيضاَ أن الإيداع سيتم في الحسابات البنكية المسجلة مسبقا في حساب المواطن دون أي تغيير على الإطلاق ويمكن لمستحقي دفعات حساب المواطن في المملكة العربية السعودية متابعة

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أما إذا كانت الدفعة قد تم إيداعها في الحساب البنكي أم لا عن طريق الموقع الرسمي لحساب المواطن الشرح في الصورة التالية==>