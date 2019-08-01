بنتن يستقبل رئيس منظمة الحج الإيراني

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) استقبل وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن اليوم (الخميس) في مكتبه بمكة المكرمة، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني الدكتور على رضا رشيديان،وتم بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيّين لموسم حج هذا العام 1440هـ

استقبل وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن اليوم (الخميس) في مكتبه بمكة المكرمة، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني الدكتور على رضا رشيديان،وتم بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحجاج الإيرانيّين لموسم حج هذا العام 1440هـ

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