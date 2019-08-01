شكرا لقرائتكم خبر عن قطار الحرمين ينقل أول مجموعة حجاج من المدينة إلى مكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (المدينة المنورة)

انطلقت اليوم (الخميس) عبر قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة أول رحلة مخصصة للحجاج على متنها أكثر من 170 حاجاً وحاجةً من مختلف الجنسيات والمتجه إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة.

وعبر عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على حسن الاستقبال والخدمات المقدمة لراحة ضيوف الرحمن .

والتقت "واس" عدداً من هؤلاء الحجاج الذي أبدوا عند قدومهم إلى محطة القطار سعادتهم الكبيرة بما يشاهدون من إنجازات حضارية باهرة، تصب في مصلحة ضيوف الرحمن جميعها.

وذكر الحاج مروان من جمهورية باكستان أن شعور كل مسلم في هذا اليوم لا يوصف من خلال ذهابه إلى مكة المكرمة في إحدى وسائل النقل التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن .

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وأبان الحاج مختار أحمد القادم من بريطانيا أن قطار الحرمين السريع يقدم خدمة عظيمة للزوار والحجاج كوسيلة نقل سريعة من خلال استيعاب كثافة الحجاج القادمين والزوار في شهر رمضان المبارك، وفق آلية منظمة تشترك فيها كل الأجهزة الحكومية المعنية بالمملكة .

ولفت الحاج برهان سليم من الهند النظر إلى الاهتمام الملحوظ الذي يوليه قادة هذه البلاد للحرمين الشريفين والمدينتين المقدستين مكة والمدينة، داعيا الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها على كل ما تبذله في خدمة الإسلام والمسلمين وما هذا المشروع الذي نشاهده إلا واحداً من الخدمات التي تقدم لراحة ضيوف الحرمين.

فيما قالت أميمة فاروق والقادمة من لندن: إن سعادتي لا توصف بالقدوم إلى بلاد الحرمين لأداء مناسك الحج وزيارة مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم , وما رأيته من تنظيم وخدمة للمسافرين في المحطة يجعلنا نشكر حكومة المملكة العربية السعودية على الخدمات المقدمة لجميع المسلمين.

ويعدّ قطار الحرمين السريع أنموذجاً حضارياً يعمل بكادر سعودي على مهنية عالية وتدريب مستمر لتهيئة الراحة للمستفيدين من القطار .