السعودية | إلزام سعودي بدفع 138 ألف ريال لعاملة منزلية.. وهذه الأسباب

شكرا لقرائتكم إلزام سعودي بدفع 138 ألف ريال لعاملة منزلية.. وهذه الأسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أنصف مكتب وزارة العمل في محافظة الخبر (في المنطقة الشرقية بالسعودية)، ممثلاً بلجنة العمالة المنزلية، عاملة منزلية إندونيسية، ملزماً المواطن الذي كانت تعمل عنده بتسديد مبلغ 138 ألف ريال لها.

وكانت العاملة الإندونيسية تعمل لدى أحد السعوديين منذ 15 عاماً و6 أشهر، لم تسافر خلالها إلى بلدها لقضاء إجازتها، ولم تستلم أجورها، كما انقطع الاتصال بذويها طوال هذه الفترة.

وتواصلت لجنة العمالة المنزلية مع صاحب العمل‏ للحضور إلى مقرها وإنهاء إجراءات تسوية حقوق العاملة المالية وتسفيرها إلى بلدها، وذلك بحضور ممثلي السفارة الإندونيسية.

وأوضح عضو اللجنة الوطنية للجان العمالية في السعودية ناصر الدوسري، أنه تم التوصل إلى الصلح وإنهاء العلاقة العمالية بين الطرفين، وإلزام صاحب العمل بدفع جميع أجور العاملة المتأخرة البالغة 138 ألف ريال، ‏دفعت بموجب شيك. وكذلك تحمّل صاحب العمل قيمة تذكرة سفر العاملة إلى بلادها وإصدار تأشيرة الخروج النهائي لها، ودفع جميع ما يترتب على ذلك من رسوم وغرامات.